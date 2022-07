ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Verwaltungsgericht Vorläufiges Aus für Weinverkaufsautomat in Oldenburg Von dpa | 29.07.2022, 13:35 Uhr

Ein öffentlich zugänglicher Verkaufsautomat für Wein in Oldenburg darf vorerst nicht weiter betrieben werden. Das Verwaltungsgericht Oldenburg schloss sich in einem vorläufigen Verfahren der Rechtsauffassung der Stadt an, die eine entsprechende Untersagungsverfügung erlassen hatte, wie die Stadt Oldenburg am Freitag mitteilte.