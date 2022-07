Touristen sitzen auf einer Bank hinter einem Springbrunnen auf dem Wurmberg im Harz. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Deutsche Wetterdienst Vorläufiger Hitzerekord von 39,8 Grad für Niedersachsen Von dpa | 20.07.2022, 18:10 Uhr

Das Bundesland Niedersachsen hat nach vorläufigen Daten seinen bisherigen Hitzerekord geknackt. Um 15.20 Uhr wurden in Uelzen 39,8 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochnachmittag (DWD) mitteilte. Demnach war die Temperatur dort so hoch wie noch nie seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung in Niedersachsen - der bisherige Rekordwert von 39,6 Grad war in Dörpen (Landkreis Emsland) am 25. Juli 2019 gemessen worden.