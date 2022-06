ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER Goslar Vorfahrt genommen: Radfahrerin in schwer verletzt Von dpa | 19.06.2022, 10:05 Uhr

Ein Autofahrer hat beim Rechtsabbiegen einer Radfahrerin in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) die Vorfahrt genommen und sie dabei schwer verletzt. Die 55-Jährige stieß am Samstagvormittag mit dem Auto zusammen und stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 70-jährigen Autofahrer leitete die Polizei eine Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.