Lüneburg Vorfahrt genommen: Frau und Mädchen schwer verletzt Von dpa | 02.01.2023, 15:14 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Lüneburg sind eine 57 Jahre alte Frau und ein 10 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Sie wurden in eine Klinik gebracht, wie die Polizei Lüneburg am Montag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. Ein 53 Jahre alter Fahrer nahm demnach der Frau im Bereich einer Kreuzung die Vorfahrt, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Der Unfallbereich musste zeitweise gesperrt werden. Die Autos wurden abgeschleppt.