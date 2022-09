Aufbau - 415. Kramermarkt Oldenburg Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Brauchtum Vorbereitungen auf Volksfest Kramermarkt fast abgeschlossen Von dpa | 29.09.2022, 16:14 Uhr

Vor dem Beginn des Volksfests Kramermarkt am Freitag in Oldenburg sind auf dem Veranstaltungsgelände die letzten Arbeiten weitergegangen. Nach dem Ende des Rodenkircher Markts in Stadland (Landkreis Wesermarsch) trafen noch Schausteller in Oldenburg ein, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Anfang September hatte bereits der Aufbau eines etwa 60 Meter hohen Riesenrads begonnen.