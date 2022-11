Gebäudereiniger putzt Fensterfront Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Handwerk Vor Preisvergabe: Reiniger weisen auf Nachwuchsmangel hin Von dpa | 17.11.2022, 09:09 Uhr

In Bremen treten am Donnerstag die besten Gesellen des Gebäudereiniger-Handwerks gegeneinander an. Der Gewinner erhält den Carl-Gegenbauer-Preis in Höhe von 2500 Euro. Doch künftig könnte es weniger Wettbewerbsteilnehmer geben - der Branche mangelt es an Nachwuchs.