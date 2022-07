SPD und Grüne haben zwar in einer ersten Reaktion eine Unterstützung Busemanns nicht kategorisch ausgeschlossen, aber an ihn und die CDU appelliert, die Nominierung für das höchste Amt des Landes noch einmal zu überdenken. Dies wird als Signal verstanden, dass Sozialdemokraten und Grüne keinen Freibrief für den CDU-Bewerber ausstellen, sondern Einfluss ausüben wollen.

So heißt es zum Beispiel in der SPD, dass man sich eine Unterstützung der amtierenden Landtagsvizepräsidentin Astrid Vockert (CDU) „gut vorstellen“ könne. Ihre neutrale Amtsführung genießt hohe Wertschätzung bei der bisherigen Opposition.

Doch die 56-Jährige, die in Kampfabstimmungen sowohl Busemann als auch Karl-Heinz Klare unterlag, ist in den eigenen Reihen so umstritten, dass es als ausgeschlossen gilt, Busemann für sie zu opfern.

Bei einem Festhalten der CDU an dem 60-Jährigen als Präsidentschaftskandidaten könnte Rot-Grün aber womöglich auf eine Gegenleistung pochen: ein Pairing-Abkommen. Es besagt, dass CDU und FDP im Landtag immer dann, wenn SPD und Grüne wegen wichtiger Termine von Ministern oder Erkrankungen die Einstimmenmehrheit nicht wahren können, in entsprechender Zahl Abgeordnete zurückziehen.

Eine solche Übereinkunft galt in den letzten zehn Jahren, wurde aber jetzt insbesondere von der CDU für die kommende Legislaturperiode zurückgewiesen. Ob jetzt vor dem Hintergrund der Präsidentenwahl Bewegung in diese Frage kommt?

Dafür sprechen könnte, dass die Wahl des Präsidenten zwar eigentlich offen erfolgt, dass aber auf Antrag nur eines Abgeordneten geheim abgestimmt werden muss. Und eine solche Wahl, für die zwingend Unterstützung aus dem rot-grünen Lager notwendig ist, erscheint aufgrund der neuen Gemengelage kaum kalkulierbar.