Atomausstieg Vor AKW-Abschaltung: Proteste gegen Atomkraft in Lingen Von dpa | 15.04.2023, 13:41 Uhr

Kurz vor der Abschaltung des Kernkraftwerks Emsland haben Atomkraftgegner in Lingen für ein endgültiges Ende der Atomkraft in Deutschland protestiert. Am Samstagmittag versammelten sich Atomkraftgegner vor der Brennelementefabrik ANF, die zum französischen Framatome-Konzern gehört. Ein Sprecher des Bündnis AgiEL - AtomkraftgegnerInnen im Emsland sprach von rund 300 Demonstranten und Demonstrantinnen, die sich versammelt hatten. Eine Polizeisprecherin ging nach einer ersten, vorläufigen Schätzung von rund 100 Teilnehmern aus.