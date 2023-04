Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Vor 50 Jahren Verschwundene aus Nienburg: Verdächtige Von dpa | 21.04.2023, 13:40 Uhr

Mehr als 50 Jahre nach dem Verschwinden einer 15-Jährigen aus Nienburg an der Weser ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Verdächtige. Ein Sprecher bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte zum Fall Elke Kerll. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Jugendliche Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Die Leiche wurde bisher nicht gefunden. Im März hatten Spezialhunde ein Gelände in Nienburg nach menschlichen Überresten abgesucht. Dabei sei aber nichts gefunden worden, sagte der Sprecher.