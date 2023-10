Migration Von der Leyen: Müssen Schleuser und Schlepper bekämpfen Von dpa | 22.10.2023, 12:28 Uhr | Update vor 11 Min. Ursula von der Leyen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Im Umgang mit irregulärer Migration hat die CDU-Politikerin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein schärferes Vorgehen gegen Schleuser gefordert. „Wir in Europa müssen diejenigen sein, die entscheiden, wer zu uns in die Europäische Union kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schleuser und Schlepper, deshalb müssen wir sie bekämpfen“, sagte sie am Sonntag beim Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig.