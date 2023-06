Deutschlandticket Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremen Von 9 zu 49 Euro: Flatrate bringt dem Nahverkehr Fahrgäste Von dpa | 08.06.2023, 14:22 Uhr

Mit dem Auslaufen der Corona-Pandemie haben in Bremen und dem Umland wieder deutlich mehr Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr genutzt. Im vergangenen Jahr wurden 150,6 Millionen Passagiere gezählt, wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) am Donnerstag mitteilte. Die Zahl liege um gut ein Viertel höher als im Corona-Jahr 2021, aber immer noch um 14 Prozent unter dem Jahr 2019 (175,4 Millionen Fahrgäste). Doch als es im Sommer 2022 das 9-Euro-Ticket gab, seien Busse und Bahnen so voll gewesen wie vor der Pandemie, sagte VBN-Geschäftsführer Rainer Counen.