Bahn Volle Straßen und Züge wegen Pfingstreiseverkehr Von dpa | 04.06.2022, 13:28 Uhr

Der Pfingstreiseverkehr hat am Samstag erneut vielerorts in Niedersachsen zu Staus auf Fernstraßen und vollen Zügen geführt. Die Deutsche Bahn meldete auf Twitter ein „außergewöhnlich hohes Reisendenaufkommen“. Eine Mitfahrt könne nicht garantiert werden, die Mitnahme von Fahrrädern sei nicht möglich, hieß es. Die Bahngesellschaft Metronom teilte ebenfalls auf Twitter mit, dass Fahrräder in den Zügen bis Pfingstmontag nicht mitgenommen werden können - wegen des hohen Fahrgastaufkommens