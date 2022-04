Ostersonntag FOTO: Hauke-Christian Dittrich Tourismus Volle Strände an der Nordseeküste Von dpa | 17.04.2022, 16:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei strahlendem Sonnenschein haben Tausende Touristen den Ostersonntag an der niedersächsischen Nordseeküste verbracht. „Heute ist bombastisches Wetter und es ist sehr windstill“, sagte ein Mitarbeiter des „Surfcafés“ auf der ostfriesischen Insel Norderney. Es sei viel los, das sei auch am Samstag so gewesen.