Für das gesamte Jahr rechnet der Autobauer mit einem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis von rund 22,5 Milliarden Euro. An dem in Aussicht gestellten Erlösplus hält das Unternehmen fest, ebenso wie an dem im Sommer gekappten Auslieferungsziel von bis zu 9,5 Millionen Fahrzeugen.