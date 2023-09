Autoindustrie Volkswagen produziert vorerst weiter Autos in Dresden Von dpa | 21.09.2023, 15:57 Uhr | Update vor 12 Min. Gläserner Manufaktur von VW in Dresden Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down

Volkswagen hält vorerst an der Montage von Autos in der Gläsernen Manufaktur fest. „Die Fahrzeugproduktion des ID.3 in Dresden läuft nach wie vor weiter, es sind keine kurzfristigen Anpassungen geplant“, sagte ein Sprecher nach einer turnusmäßigen Betriebsversammlung am Donnerstag. Derzeit prüfe das Unternehmen ergebnisoffen, wie der Standort zukunftssicher ausgerichtet werden könne. Dazu gebe es Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung. „Die Beschäftigungssicherung bis 2029 hat unabhängig dieser Gespräche für alle rund 300 Mitarbeitenden unverändert Bestand“, hieß es. In Dresden werden täglich nur einige Dutzend Autos gefertigt.