Autoindustrie Volkswagen kappt Auslieferungsziel: Finanzziele bleiben Von dpa | 27.07.2023, 07:40 Uhr

Europas größter Autokonzern Volkswagen hat angesichts des mauen Wirtschaftsumfelds seine Verkaufsziele für das Gesamtjahr gestutzt. So sollen 2023 nun zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Wolfsburger waren bisher von rund 9,5 Millionen Stück ausgegangen, nach 8,3 Millionen im Vorjahr. Fachleute hatten ohnehin bezweifelt, ob VW das Ziel noch schaffen kann.