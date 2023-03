Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unternehmen Volkswagen-Finanzsparte erwartet 2023 Gewinneinbruch Von dpa | 21.03.2023, 15:48 Uhr

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen (VWFS) rechnen wegen gestiegener Zinsen und stagnierender Gebrauchtwagenpreise in diesem Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis dürfte nach 5,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf weniger als 4 Milliarden Euro fallen, teilte das Management des Braunschweiger Unternehmens am Dienstag mit. Der Wert von 2,9 Milliarden Euro aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 werde aber auf jeden Fall übertroffen, versicherte Finanzvorstand Frank Fiedler in Frankfurt.