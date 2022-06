ARCHIV - Das Markenhochhaus von Volkswagen in Wolfsburg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Auto Volkswagen eröffnet Batterielabor am US-Werk Chattanooga Von dpa | 08.06.2022, 17:23 Uhr

Der VW-Konzern hat am Mittwoch ein Batterielabor an seinem US-Werk Chattanooga (Tennessee) eröffnet. Dort sollen Systeme für Elektroautos getestet und weiterentwickelt werden, wie Regionalchef Scott Keogh ankündigte. Ein ähnliches spezialisiertes Zentrum betreibt Volkswagen beispielsweise schon in Braunschweig. In Salzgitter werden außerdem die Aktivitäten rund um die E-Auto-Akkus gebündelt - im Juli ist dort auch der Baubeginn für eine Fabrik geplant, die eigene Batteriezellen fertigen soll.