ARCHIV - Das Logo von VW ist im VW-Markenpavillon in der Autostadt zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Autohersteller Volkswagen beruft Beauftragte für Menschenrechte Von dpa | 06.07.2022, 20:37 Uhr

Der Autohersteller Volkswagen hat mit Kerstin Waltenberg eine Beauftragte für Menschenrechte berufen. Sie gehört zur Compliance-Abteilung und soll in dieser Funktion direkt an den Vorstand berichten, wie das „Handelsblatt“ am Mittwoch berichtete. Ein Sprecher des Wolfsburger Konzerns bestätigte die Personalie, die VW-Chef Herbert Diess dem Aufsichtsrat am Freitag vorstellen soll. Die Berufung von Waltenberg sei vor allem eine Reaktion auf die Einführung des Lieferkettengesetzes in Deutschland zum 1. Januar 2023, sagte der Sprecher.