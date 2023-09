Luftverkehr Volker Wissing kommt zum Bremer Kapitänstag Von dpa | 01.09.2023, 05:35 Uhr | Update vor 54 Min. Bundesverkehrsminister Wissing Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down

Zum 56. Kapitänstag kommen am Freitagabend (18.00 Uhr) rund 300 Kapitäne, Vertreter der maritimen Wirtschaft, der Luftfahrt und der Politik in der Oberen Rathaushalle in Bremen zusammen. Als Festredner wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet, wie der Bremer Senat und die Bremische Hafen- und Logistikvertretung (BHV) mitteilten. Die traditionelle Kapitänsrede soll Stephan Berger, Hafenkapitän und Hafenamtsleiter, halten.