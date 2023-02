Vögel Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheiten Vogelgrippe im Harz nachgewiesen: Keine Stallpflicht Von dpa | 02.02.2023, 11:53 Uhr

Im Landkreis Göttingen wurde bei einer Wildgans die Vogelgrippe nachgewiesen. Das Tier wurde in der Nähe der Stadt Herzberg am Harz auf einem Privatgrundstück gefunden, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Eine Risikoanalyse habe ergeben, dass keine Stallpflicht angeordnet werden müsse.