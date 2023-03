Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Multimedia Virtuelle Realität: Pilotprojekt für Berufsschullehrer Von dpa | 20.03.2023, 16:16 Uhr

Zum ersten Mal in Niedersachsen will ein Pilotprojekt Lehrkräften von Berufsschulen und Ausbildern das Lernen mit virtueller Realität vermitteln. Das Bildungszentrum mit dem Namen „Virtual Reality Education Center“ (VRECH) auf dem Campus der Multi-Media Berufsbildenden Schulen auf dem früheren Expo-Gelände in Hannover sei „ein Grundstein für wichtige Facetten der digitalen Zukunft im Ausbildungs- und Arbeitsleben“, sagte die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg am Montag. Es habe großes Potenzial, als Leuchtturm auch über die Grenzen der Region hinaus „digitale Impulse auszusenden“, betonte die Grünen-Politikerin.