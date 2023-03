Glücksspiel Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Überfall Vierter Überfall in zehn Tagen auf Spielothek Von dpa | 03.03.2023, 13:01 Uhr

Zum vierten Mal innerhalb weniger Tage hat es einen Überfall auf eine der Spielotheken in Wilhelmshaven gegeben. Zuletzt sei ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag mit einer vermeintlichen Schusswaffe in eine Spielhalle eingetreten, sagte ein Polizeisprecher. Er bedrohte einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann.