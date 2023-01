Rettungswagen in Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Region Hannover Vierjähriger tot im Bett gefunden: Eltern in U-Haft Von dpa | 15.01.2023, 11:31 Uhr

Ein vierjähriger Junge ist in Barsinghausen bei Hannover tot in seinem Bett gefunden worden. Die Mutter habe am Freitagmorgen noch versucht, ihr Kind wiederzubeleben, der Notarzt habe aber nur noch den Tod des Jungen feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Die 28 Jahre alte Mutter des Kindes und deren 33 Jahre alter Lebensgefährte kamen am Samstag in Untersuchungshaft.