Bei Wolfsburg Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß Von dpa | 01.01.2023, 14:32 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen nahe Wolfsburg sind vier Frauen schwer verletzt worden. Eine 38-Jährige wollte am Samstag mit ihrem Auto nach links in ein Industriegebiet in Hattorf abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Autos kollidierten. Die Unfallverursacherin, ihre 38 Jahre alte Beifahrerin sowie die 19 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und deren 45 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Landesstraße 295 war während der Bergung für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.