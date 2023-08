Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hannover Vier Kinder bei Autounfall schwer verletzt Von dpa | 02.08.2023, 05:38 Uhr | Update vor 49 Min.

Vier Kinder sind bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein mit insgesamt fünf Menschen besetztes Auto war am Dienstagabend aus bisher unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 6 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitteilte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Am Unfallauto entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden. Die Bundesstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.