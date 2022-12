Olaf Lies (SPD) Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaft Vier Firmen räumen Start-up-Preise des Landes ab Von dpa | 08.12.2022, 10:10 Uhr

Jung, innovativ und aus Niedersachsen - erfolgreiche Start-up-Unternehmen des Landes sind in Braunschweig mit dem Durchstarter-Preis ausgezeichnet worden. Die Firmen legten eine einmalige Dynamik an den Tag und seien damit echte Vorbilder, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) bei der Verleihung am Donnerstagabend. Prämiert wurde in vier Kategorien mit einem Preisgeld von insgesamt 80.000 Euro.