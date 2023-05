Zugausfall Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Viele Zugausfälle auf Bahnstrecke Kiel-Lübeck-Lüneburg Von dpa | 11.05.2023, 15:12 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lüneburg ist es am ersten Mai-Wochenende zu zahlreichen Zugausfällen gekommen. Gleich an zwei verschiedenen Stellen hätten Bauzäune auf den Gleisen gelegen, wodurch zwei Züge entgleist seien, sagte eine Sprecherin des Streckenbetreibers Erixx am Donnerstag. Dadurch sei es zu Ausfällen und Verspätungen gekommen.