Ausflugsziel Viele Wintersportler im Harz unterwegs Von dpa | 11.03.2023, 12:43 Uhr

Die Parkplätze voll, die wenigen Skilifte ausgelastet: Der Harz war am Samstag begehrtes Ausflugsziel für Tagesgäste und Urlauber. Bis zu einem Meter Schnee lag auf den Pisten am Wurmberg, der Regen war in der Nacht in Schnee übergegangen. „Damit hat keiner mehr gerechnet“, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt. Die Seilbahn sei wegen des Windes nicht in Betrieb, dafür liefen Sessel- und Schlepplift. „Der Parkplatz ist brechend voll“, meinte er. Zwischen 2500 und 3000 Besucher seien vor Ort.