Schulen Viele Lehrkräfte sollen ab August 2024 mehr Geld bekommen Von dpa | 03.07.2023, 12:26 Uhr

Die Einstiegsgehälter vieler Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen sollen zum 1. August kommenden Jahres steigen. Für Lehrkräfte in Grund-, Haupt- und Realschulen sollen die Gehälter vollständig auf die Besoldungsstufe A13 angehoben werden, wie die Landesregierung am Montag nach ihrer Haushaltsklausur mitteilte.