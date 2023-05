Wiedereröffnung Mühlenmuseum Gifhorn Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Freizeit Viele historische Mühlen am Pfingstmontag geöffnet Von dpa | 27.05.2023, 08:57 Uhr

Anlässlich des Deutschen Mühlentags öffnen am Pfingstmontag knapp 170 historische Mühlen in Niedersachsen und Bremen ihre Türen für Besucher. Die Betreiber bringen Flügel, Wasserräder oder Motoren zum Laufen, bieten Führungen an und veranstalten Aktionen oder Feste, wie die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. mitteilte.