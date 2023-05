Römer- und Germanentage 2023 in Kalkriese Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Freizeit Viele Besucher bei Römer- und Germanentagen in Kalkriese Von dpa | 28.05.2023, 13:29 Uhr

Die Römer- und Germanentage im Varusschlacht-Museum in Kalkriese bei Osnabrück haben am Sonntag viele Gäste angezogen. Über die Pfingstfeiertage spielen dort 200 Römer- und Germanendarsteller den Alltag in der Antike vor rund 2000 Jahren nach. „Die Parkplätze sind gut gefüllt“, sagte eine Sprecherin.