ARCHIV - Ein Seenotrettungsboot fährt im Wasser der Nordsee. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Nord- und Ostsee Viele Aktionen rund um den Tag der Seenotretter Von dpa | 31.07.2022, 02:34 Uhr

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) lädt an diesem Sonntag Interessierte an Nord- und Ostsee wieder zum „Tag der Seenotretter“. Die Traditionsveranstaltung, bei der die Seenotretter ihre Einsatzbereitschaft und ihre Technik zeigen, fand in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nur im Internet statt. Nun präsentieren viele Rettungsstationen wieder ihre Schiffe und Kreuzer, zeigen Übungen und bieten Gespräche an.