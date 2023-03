Wind Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Viel Wind und milde Temperaturen in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 13.03.2023, 07:32 Uhr

Die Woche beginnt in Niedersachsen und Bremen mit viel Wind und milden Temperaturen. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde. In den Küstenregionen kann es vereinzelt auch zu schweren Sturmböen mit circa 95 Kilometern pro Stunde kommen. Erst zum Abend hin soll der Wind laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) abschwächen. Begleitet wird der Wind von milden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad auf dem Festland. Auf den Inseln werden maximal zwölf Grad erwartet. In der Nacht auf Dienstag werden Regenschauer bei um die acht Grad erwartet.