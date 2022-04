Sonniges Wetter FOTO: Markus Scholz Wetter Viel Sonne und volle Autobahnen am Osterwochenende Von dpa | 16.04.2022, 11:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit Temperaturen von bis zu 20 Grad wird das Osterwochenende in Niedersachsen und Bremen sonnig und freundlich. Am Ostersonntag scheint in den meisten Regionen die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Im Harz liegen die Höchstwerte bei 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In der Nacht zu Montag ziehen einige Wolken auf und die Temperaturen fallen auf zwei Grad in Niedersachsen und Bremen.