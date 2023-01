Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Urteile Veterinäre nach Tierquälerei im Schlachthof freigesprochen Von dpa | 25.01.2023, 13:23 Uhr

In einem Gerichtsverfahren wegen Tierquälerei an einem Schlachthof in Bad Iburg sind zwei Amtsveterinäre vom Amtsgericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Die Taten hätten dem Tierarzt und der Tierärztin nicht mit einer für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden können, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Bad Iburg am Mittwoch. (AZ.: 23Cs 1103 Js)