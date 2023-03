Stephan Weil Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Landtag Verwirrung um Autobahn-Beschlüsse für Niedersachsen Von dpa | 29.03.2023, 14:50 Uhr

Nach der Verständigung der Bundesregierung auf einen schnelleren Ausbau bestimmter Autobahnprojekte sind die Auswirkungen auf Niedersachsen noch unklar. „Wir können insgesamt jetzt noch keinerlei Aussagen machen, was diese gestrigen Beschlüsse für die Autobahnplanung in Niedersachsen bedeuten“, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch.