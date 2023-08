Feste Verwaltungsgericht: Maschseefest darf weitergehen Von dpa | 09.08.2023, 14:35 Uhr | Update vor 47 Min. Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Verwaltungsgericht Hannover hat entschieden, dass das Maschseefest 2023 wie geplant bis Sonntag fortgesetzt werden darf. Der Eilantrag einer Anwohnerin auf vorzeitige Beendigung des Gourmet-Festivals in Hannover wurde abgelehnt, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Die Frau hatte sich durch den vom Fest ausgehenden Lärm in ihrer Nachtruhe beeinträchtigt gefühlt.