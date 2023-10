Einem Treffen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin am 13. Februar 2024 hat Pistorius der Stadt zufolge bereits zugesagt. Zum sogenannten „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ werden rund 270 Gäste erwartet. Letztlich muss das sogenannte Kurfürstenkollegium am Abend der Veranstaltung über die symbolische Kohlregentschaft entscheiden.



Nach Angaben der Stadt gibt es das Grünkohl-Essen seit 1956. Das Ziel der Tradition ist es, bei politischen Entscheidern für die Stadt und die Region Oldenburg zu werben. Unter anderem war bereits Altkanzler Helmut Kohl Grünkohlkönig.