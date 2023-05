Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Gericht Verteidiger fordert Freispruch im Mordprozess Von dpa | 08.05.2023, 12:50 Uhr

Im Mordprozess um eine zerstückelte Leiche einer Frau aus Bremerhaven hat ein Verteidiger des angeklagten Ehemannes einen Freispruch gefordert. „Beweise sind nicht viele“, sagte der Anwalt am Montag im Landgericht Bremen. Der Angeklagte komme zwar als Täter in Betracht, aber auch seine Mutter. Die Mutter des Mannes hatte mehrfach angegeben, sie habe die Frau umgebracht. Der Prozess soll am Dienstag fortgesetzt werden. Das Gericht hat bis Anfang Juni Verhandlungstermine angesetzt.