Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Versuchter Doppelmord: 18-Jähriger soll in Psychiatrie Von dpa | 04.05.2023, 18:22 Uhr

Ein 18-Jähriger aus Wolfsburg ist wegen versuchten zweifachen Mordes und gefährlicher Körperverletzung vom Landgericht Braunschweig schuldig gesprochen worden. Er soll nach einer Party in der elterlichen Wohnung seinen gleichaltrigen früheren besten Freund und dessen 13-jährige Freundin mit einem Jagdmesser attackiert haben. Beide hätten geschlafen. Die Kammer halte den Angeklagten für vermindert schuldfähig und habe die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Damit folgten die Jugendrichter dem Antrag der Verteidigung.