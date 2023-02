Autobahn-Baustelle Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Südniedersachsen Verschmutzung auf A7 kostet 1,5 Millionen Euro Von dpa | 01.02.2023, 18:30 Uhr

Die tagelange Reinigungsaktion auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen kostet rund 1,5 Millionen Euro. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Mittwoch weiter mitteilte, sind der Verursacher sowie der Grund für den Verlust der Ladung weiterhin nicht bekannt. Es sei im Interesse der Autobahngesellschaft, dass der entstandene Schaden nach der Verunreinigung durch Pflanzenfett vom Verursacher ersetzt werde. 22 Unternehmen und Institutionen seien an der Beseitigung beteiligt gewesen, 700.000 Liter Wasser wurden verbraucht.