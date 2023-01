Erdgasspeicher Rehden Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Kreis Diepholz Verpuffung am Gasspeicher Rehden: Einspeicherung gestoppt Von dpa | 31.01.2023, 18:56 Uhr

Nach einer Verpuffung ist die Einlagerung von Gas in der Speicheranlage Rehden gestoppt worden. Die Bundesnetzagentur erwartet durch den Zwischenfall am Dienstag aber keine Auswirkungen auf die sichere Gasversorgung in Deutschland, wie sie am Abend mitteilte. Die Anlage im Landkreis Diepholz in Niedersachsen ist der größte Gasspeicher in Deutschland.