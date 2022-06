ARCHIV - Die Anlage des Erdgasspeichers (Astora GmbH) in Rehden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Energie Verordnung Habecks: Größter Gasspeicher kann befüllt werden Von dpa | 01.06.2022, 18:26 Uhr

Der größte Gasspeicher Deutschlands in Rehden kann angesichts bislang historisch niedriger Stände nun befüllt werden. Dazu erließ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Ministerverordnung, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Habeck sprach von einem weiteren wichtigen Schritt, um die Versorgungssicherheit und Vorsorge in Deutschland weiter zu stärken und um insbesondere für den nächsten Winter ausreichend gerüstet zu sein.