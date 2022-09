Windpark Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Vermittlungsstelle für Windkraftausbau gefordert Von dpa | 14.09.2022, 16:33 Uhr

Naturschützer und die Erneuerbaren-Branche haben sich gemeinsam für einen schnelleren Ausbau der Windkraft ausgesprochen. Um Konflikte insbesondere mit dem Artenschutz zu verringern, schlugen der Naturschutzbund (Nabu) und der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) am Mittwoch die Schaffung einer neutralen Vermittlungsstelle auf Landesebene vor. Derzeit dauere die Genehmigung eines Windkraftprojekts mindestens sieben bis acht Jahre, sagte die LEE-Vorsitzende Bärbel Heidebroek. Nabu-Landeschef Holger Buschmann erklärte, in den vergangenen Jahren habe der Nabu etwa ein Prozent der Windkraftvorhaben in Niedersachsen beklagt. Die meisten Klagen hätten allerdings mit Vergleichen geendet.