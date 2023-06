Laut Angaben der Polizei Oldenburg war das Mädchen seit Sonntag, 18. Juni, vermisst worden. Die Schülerin habe die elterliche Wohnung in Oldenburg am Sonntagmittag verlassen. Am Montag sei sie nicht zum Unterricht in der Schule gewesen. Deshalb hatte die Polizei eine öffentliche Fahndung eingeleitet und um Hinweise gebeten.

Am Dienstagabend, 20. Juni, meldeten die Beamten: Das Mädchen ist wohlbehalten gefunden worden. „Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die sachdienlichen Hinweise“, so die Ermittler.