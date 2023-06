Polizeihubschrauber Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Rotenburg Vermisster Kranker aus Zeven wird mit Hubschrauber gesucht Von dpa | 08.06.2023, 15:40 Uhr

Mit Spürhunden und einem Hubschrauber suchen Einsatzkräfte im Kreis Rotenburg nach einem vermissten dementen Mann aus Zeven. Es habe Hinweise gegeben, dass der 44-Jährige an der Bundesstraße B71 entlang nach Rotenburg gegangen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Suchhunde hätten die Fährte verfolgt, die sich aber nahe der Rotenburger Kaserne verloren habe. Der Mann sei zuletzt am Mittwoch in einem Supermarkt in Zeven gesehen worden. Dort habe er seinen Rollator abgestellt. Sein Pflegeheim liege in der Nähe.