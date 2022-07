ARCHIV - Ein Polizeihubschrauber fliegt über ein Gewässer. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein up-down up-down Unfall Vermisster Kanufahrer vermutlich tot: Leiche entdeckt Von dpa | 15.07.2022, 17:31 Uhr

Ein nach einem Unfall auf der Elbe bei Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg vermisster Kanufahrer ist vermutlich tot. Am Freitagvormittag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers eine Leiche mehrere Kilometer weiter nördlich von der Unfallstelle, im Bereich Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits am Samstag war ein mit zwei Männern besetztes Kanu in dem Bereich Neu Darchau gekentert, wie die Polizei mitteilte. Ein 61-Jähriger wurde seitdem vermisst.