Niedersachsen Vermisster Junge wieder bei seinen Eltern Von dpa | 03.03.2022

Ein zwei Tage lang vermisster Junge aus dem Kreis Ammerland ist am Donnerstagmittag zu seinen Eltern zurückgekehrt. Das teilte die Polizei mit und nahm die öffentliche Fahndung nach dem Elfjährigen zurück. Der Junge sei „wegen Differenzen mit seinen Eltern von zu Hause weggelaufen“. Wo und bei wem er sich versteckt gehalten habe, sei noch unklar. Es gebe aber keinen strafrechtlich relevanten Hintergrund. Der Elfjährige hatte sich am Dienstagmorgen aus seinem Elternhaus in Westerstede abgesetzt.