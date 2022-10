Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Vermisster Braunschweiger tot bei Goslar entdeckt Von dpa | 18.10.2022, 17:27 Uhr

Die Polizei hat einen seit Tagen vermissten Mann am Dienstag tot aufgefunden. Nach weiteren Hinweisen und Ermittlungen hätten die Beamten erneut an der Okertalsperre bei Goslar nach dem verschwundenen Mann aus Braunschweig gesucht, teilte die Polizei mit. Der Leichnam sei eindeutig als der Vermisste identifiziert worden. Die Hintergründe zum Verschwinden des Mannes sowie die Todesursache waren nach Polizeiangaben am Dienstag weiter völlig unklar.